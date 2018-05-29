Стадион в Киеве во время финала Лиги чемпионов не был заполнен полностью
Киев, 29 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Впервые за последние 38 лет стадион во время финала Лиги чемпионов не был заполнен до конца, заявил журналист ТанкредиПалмери, сообщает 29 мая УНИАН.
По его словам, финал Лиги чемпионов не собрал аншлаг последний раз в 1980 году во время матча между английским клубом «Ноттингем Форест» и немецким «Гамбургом». В Киеве матч прошел на стадионе «Олимпийский», который вмещает в себя 63 тыс. человек без учета журналистов и особых гостей. Во время финала 26 мая на стадионе был 61,561 тыс. зрителей, отметил журналист.
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Напомним, финал Лиги чемпионов прошел 26 мая в Киеве между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу испанцев.