Киев, 29 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Впервые за последние 38 лет стадион во время финала Лиги чемпионов не был заполнен до конца, заявил журналист ТанкредиПалмери, сообщает 29 мая УНИАН.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полупустой зал

По его словам, финал Лиги чемпионов не собрал аншлаг последний раз в 1980 году во время матча между английским клубом «Ноттингем Форест» и немецким «Гамбургом». В Киеве матч прошел на стадионе «Олимпийский», который вмещает в себя 63 тыс. человек без учета журналистов и особых гостей. Во время финала 26 мая на стадионе был 61,561 тыс. зрителей, отметил журналист.

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Напомним, финал Лиги чемпионов прошел 26 мая в Киеве между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу испанцев.