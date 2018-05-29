Москва, 29 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Эксперты портала «Киноафиша» составили список самых интересных фильмов, которые будут показаны в рамках предстоящего кинофестиваля «Кинотавр», который пройдёт в период с 2 по 10 июня 2018 года. Список был опубликован 29 мая на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В рамках фестиваля будет показана лента Александра Гордона «Дядя Саша», начинающий режиссёр Александр Горчилин представит свою картину «Кислота», Авдотья Смирнова покажет фильм «История одного назначения». Также зрители смогут увидеть работу Ивана Твердовского «Подбросы» и фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской.

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Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» пройдёт в Сочи, его откроет лента Кирилла Серебренникова «Лето», а в финале будет показан фильм «Дело Собчака».