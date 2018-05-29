Киев, 29 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Украинские провайдеры приступили к блокировкам ресурсов МИА «Россия Сегодня» и агентства РИА Новости Украина. Это следует из сообщения, которое появляется при попытке зайти на сайты российских СМИ с территории Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные. Цензура

«Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен», — говорится в сообщении.

Так, под запрет попали сайты телеканалов НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК, ресурсы «Россия 1», «Россия Культура», «Россия 24», «РТР-Планета», «Цифровое ТВ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко распорядился заблокировать доступ к сайтам указанных информационных агентств. Доступ к сайтам ведущих российских телеканалов также запрещён.

17 мая глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован на два месяца решением Херсонского областного суда. Журналисту инкриминируют госизмену, он находится в СИЗО.

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