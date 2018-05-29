Салехард, 29 мая, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Задача временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова заявить себя в публичной политике и выйти из тени прежнего главы Ямала Дмитрия Кобылкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.

Kremlin.ru Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным

Политолог напомнил, что Дмитрий Кобылкин был достаточно успешен как публичный политик. Теперь, по мнению Алексея Швайгерта, то же должен сделать и Дмитрий Артюхов.

«Молодой технократ, который проходил стажировку в Сингапуре. По моей информации, он человек не публичный, но много работал с инвесторами в сфере «больших денег». Теперь будет интересно посмотреть, как достаточно молодой губернатор покажет себя в публичной политике. Как мне кажется, его главная задача — выйти из тени Кобылкина», — сообщил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО назначен Дмитрий Артюхов. Его предшественник Дмитрий Кобылкин был 18 мая назначен министром природных ресурсов России.