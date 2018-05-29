Назначение врио губернатора ЯНАО: «Задача выйти из тени Кобылкина»
Салехард, 29 мая, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Задача временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова заявить себя в публичной политике и выйти из тени прежнего главы Ямала Дмитрия Кобылкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.
Политолог напомнил, что Дмитрий Кобылкин был достаточно успешен как публичный политик. Теперь, по мнению Алексея Швайгерта, то же должен сделать и Дмитрий Артюхов.
«Молодой технократ, который проходил стажировку в Сингапуре. По моей информации, он человек не публичный, но много работал с инвесторами в сфере «больших денег». Теперь будет интересно посмотреть, как достаточно молодой губернатор покажет себя в публичной политике. Как мне кажется, его главная задача — выйти из тени Кобылкина», — сообщил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО назначен Дмитрий Артюхов. Его предшественник Дмитрий Кобылкин был 18 мая назначен министром природных ресурсов России.