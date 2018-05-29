Москва, 29 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Доля жителей России, которые в 2018 году готовы отправиться на отдых за границу, не превышает 4%. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

MIKHEIL Пляж

«Вроде немного, но это порядка 4,5 миллиона человек. Курорты Турции, насколько я слышал, уже сейчас испытывают ренессанс», — сказал Федоров на пресс-конференции, представляя результаты проведенного опроса.

Главная особенность 2018 года, по его словам, состоит в том, что большинство российских туристов намерены отдыхать в пределах России и ближнего зарубежья.

Опрос проводился 20−21 мая среди 2 тысяч респондентов. Погрешность результатов может достигать 2,2%.

Читайте также: Египет планирует принять в 2018 году около 2 млн туристов из России