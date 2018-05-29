Киев, 29 мая, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Украинская авиация продолжает проводить учения в Донбассе, заявили в штабе «операции объединенных сил» («ООС»), сообщает 29 мая УНИАН.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Злоумышленники

Согласно сообщению, в течение последней неделе подразделения авиации проходили внезапные проверки. Учения проводились для достижения «высокого уровня слаженности» между авиацией и другими подразделениями.

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Напомним, война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украина нарушает Минские соглашения, обстреливая республики и наращивая военную мощь. Однако авиацию Киев не применял уже несколько лет, поскольку у войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) стоят на вооружении средства ПВО.