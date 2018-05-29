Ташкент, 29 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. По итогам четырех недель мая 2018 года цены на товары и услуги в Узбекистане снизились на 0,6%: продовольственные товары подешевели на 1,1%, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги подорожали на 1%, сообщили 29 мая в пресс-службе Центрального банка республики.

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Снижение уровня инфляции в Центробанке республики связывают с укреплением обменного курса национальной валюты, улучшением внешнеторговых условий, а также поступлением нового урожая овощей на потребительский рынок.

Стоимость помидор снизилась на 63,8%, огурцов на 30,2% и картофеля 27,6%. Цены на рис выросли на 16,7%, что связано с дефицитом воды и засушливой погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года уровень инфляции в Узбекистане составил 1,1%. Продовольственные товары в республике подорожали в этом месяце на 1,1%, непродовольственные товары — на 1,3%, услуги — на 0,7%.