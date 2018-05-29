Минск, 29 мая, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России, заявил 29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.

Туманный Альбион

По его словам, ряд западных стран — «относительное, но достаточно агрессивное русофобски заряженное меньшинство» — спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности и пытается увести конструктивно настроенные государства Евросоюза в «сторону конфронтационной политики» по отношению к России.

«Хороший пример в этом ряду — дело Скрипаля, которое на глазах рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств», — заявил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за данный инцидент Лондон возложил на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств.

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