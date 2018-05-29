Москва, 29 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Важнейшая задача Министерства здравоохранения России — достраивание и совершенствование системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Систему ОМС необходимо централизовать и перевести на правило «двух ключей». Об этом завяла министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщается на сайте Минздрава РФ.

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С 2014 года внедрена единая тарифная политика, и поэтапно с конца 2013 года по настоящее время и внедряются самые эффективные методы оплаты медицинской помощи. Так, если на начало 2012 года различия в тарифах на одни и те же виды медицинской помощи и услуг составляли до 25 раз между регионами, то сейчас они минимальны, привела цифры министр.

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По ее мнению, эта правильная экономическая модель позволила существенно уменьшить межрегиональные различия. Но система сейчас всё еще децентрализована, то есть существует федеральный фонд ОМС и разрозненные территориальные фонды ОМС, поэтому допускаются достаточно серьезные искажения.

В планах Минздрава поставить вопрос о вертикализации системы обязательного медицинского страхования, преобразовании территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального фонда ОМС и введении так называемого правила «двух ключей». То есть территориальные комиссии, которые будут формировать территориальные программы госгарантий, должны работать под двойным руководством — руководителя департамента здравоохранения региона и руководителя территориального подразделения Федерального фонда ОМС.

«В этом случае уже при планировании программы, а затем при ее реализации этот дисбаланс регионов в оказании медицинской помощи по госгарантиям, который сейчас существует, будет устранен», — считает Скворцова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала систему обязательного медицинского страхования в России. Матвиенко заявила, что система ОМС в целом не эффективна и её целесообразней отменить, а оставить функционировать только систему добровольного медицинского страхования.

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