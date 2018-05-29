Вена, 29 мая, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Австрии заявили о новой волне беженцев, прибывающих из Турции в Грецию: только за последнее время переправилось более 4,6 тыс. человек, пишет газета Kronen Zeitung.

A.Savin Караван

Это число официально зарегистрированных с начала 2018 года беженцев, число нелегалов неизвестно. Несмотря на опасность, мигранты отваживаются переплывать на надувных лодках бурный поток пограничной реки Эврос, разделяющей Турцию и Грецию.

В апреле 2018 г. число беженцев значительно увеличилось. Лагерь в греческом селе Филякио, рассчитанный на 250 человек, уже тогда был переполнен. В основном мигранты двигаются дальше в сторону центральной Европы.

Издание отмечает, что соглашение между Европейским союзом и Турцией, заключенное в 2015 году, охватывает только греческие острова, но не касается границы через Эврос.

Пограничная охрана Турции свободно пропускает всех желающих нелегально покинуть турецкую территорию. Если ситуация на Ближнем Востоке станет более напряженной, дорога через Эврос превратится в основной путь миграции в ЕС.

Начиная с 2015 года Европу охватил миграционный кризис. Вооруженные конфликты, вспыхнувшие в странах Северной Африки и Ближнего Востока, заставили миллионы людей искать убежище, принять и распределить такое количество беженцев Европейский союз оказался не готов.

Помимо официально зарегистрированных мигрантов, в европейские страны попадают нелегалы. Это создает массу проблем, связанных не только с количеством новоприбывших, их расселением, но и с ухудшением криминогенной обстановки в регионе.