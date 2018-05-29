Симферополь, 29 мая, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Крымские правоохранители раскрыли деятельность ОПГ, незаконно ввозившей в пивных кегах на территорию полуострова этиловый спирт для производства контрафактной водки. Об этом 29 мая сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Иван Айвазовский. Ночь. Контрабандисты. 1836

«В начале мая в Симферополе сотрудниками управления задержан грузовой автомобиль марки «Камаз». В ходе осмотра обнаружено 426 металлических ёмкостей из-под пива (кеги) с соответствующими этикетками «Пиво Баварское», каждая объемом 50 литров. В крышки кег были вмонтированы небольшие трубки с пивом, при этом в остальном объёме ёмкости находился этиловый спирт, доступ к которому возможен только с использованием специальных инструментов. Общий вес незаконно ввезенного этилового спирта составил более 20 тонн», — уточнили в ФСБ.

По данным правоохранителей, преступники изготавливали контрафактную водку под маркой «Финская». Из подпольной лаборатории изъято 1,3 тысячи бутылок.

Напомним, в начале года сотрудники ФСБ накрыли в Красноперекопском районе полуострова подпольный цех по производству спиртных напитков, изготавливавших по 12 тысяч бутылок контрафактной водки в неделю, поставляя свою продукцию в пять крымских городов.