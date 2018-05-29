Лакхнау, Индия, 29 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. 40 человек стали жертвами непогоды в северных штатах Индии Уттар-Прадеш, Бихар и Джаркханд, сообщает агентство Prensa Latina.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. Эскиз. 1914

Большинство смертей наступило в результате попадания молний. Метеорологическая служба страны предупреждает, что сильнейшие грозы продлятся в нескольких местах в ближайшие два дня.

По меньшей мере 166 человек погибли в результате трех волн стихии с начала этого месяца в северных штатах Индии, число раненых составило более 400. В бедных районах разрушены жилые дома.