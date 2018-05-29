Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефти не превысит $100 ввиду того, что факторы, приводящие к росту цен на нефтяном рынке, носят временный характер и могут быть изменены, заявил 29 мая глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я не думаю, что будет такая высокая цена, потому что сегодня цена регулируется сокращением, которое было достигнуто соглашением ОПЕК+», — цитирует агентство ПРАЙМ Алекперова.

Он пояснил, что заявления из США об ограничении экспорта нефти из Ирана, резкое падение добычи в Венесуэле и достигнутые в ОПЕК договоренности могут быть изменены, а потому существенное повышение стоимости вряд ли станет возможным.

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