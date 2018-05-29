Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Официальный Кубок чемпионата мира по футболу FIFA во вторник, 29 мая, выставлен в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга в специальном шатре. Увидеть его своими глазами и сделать памятную фотографию с сегодняшнего дня может любой желающий. Кубок пробудет в Петербурге по 2 июня, сообщили ИА REGNUM организаторы тура.

Дарья Драй ИА REGNUM «Санкт-Петербург Арена» в Приморском парке Победы

Санкт-Петербург стал предпоследней остановкой в маршруте тура Кубка FIFA по России — после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. После города на Неве главный футбольный трофей отправится в Москву, где завершится его путешествие. 15 июля Кубок будет вручен команде, которая станет победителем чемпионата мира по футболу, проводимого в России.

В Петербурге Кубок официально сопровождает знаменитый итальянский футболист Марко Матерацци, запомнившийся своим физическим конфликтом с Зинедином Зиданом в финале мирового первенства, где выиграла сборная Италии.

Рядом с главной футбольной наградой мира даже журналисты теряют самообладание, сообщает городской телеканал «Санкт-Петербург». Все пытаются снять Кубок со всех ракурсов и самим с ним сфотографироваться.

«А за дверью очередь из людей, которые, возможно, и футбол никогда не смотрели, но сегодня это болельщики, жаждующие фото с историей», — отмечает корреспондент телеканала.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA — главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Кубок существует с 1974 года.

В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к Официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны — победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.

Напомним, Петербург примет семь матчей ЧМ-2018, в том числе один полуфинал и матч за третье место.