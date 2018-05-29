Лос-Анджелес, США, 29 мая, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Показатель суммы общих кассовых сборов фильма «Мстители: Война бесконечности» достигнет отметки $2 млрд в ближайшую неделю, такой прогноз дают эксперты, сообщил 29 мая портал Screen Rant.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

За пятые выходные показа фильм братьев Руссо смог собрать на домашнем кинорынке более $17,4 млн, аналитики отмечают, что показатели кассовых сборов в США упали лишь на 40%, общая сумма сборов приблизилась к отметке $630 млн. Сумма общемировых сборов третьей части «Мстителей» перевалила за $1,9 млрд 27 мая 2018 года.

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Напомним, фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) смог заработать в США за время проката около $620 млн, первая часть «Мстителей» принесла создателям $623 млн. На данный момент картина «Мстители: Война бесконечности» находится на шестом месте по данном показателю.