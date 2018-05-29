Киев, 29 мая, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Пьяные врачи принимали людей в одной из киевских больниц, сообщает 29 мая УНИАН.

Цитата из х∕ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия Врач-убийца

По словам матери одной из больных, в больнице № 4 Соломенского района Киева 28 мая ее дочь приняли с жалобами на кровотечение. Врачи не стали надевать перчатки, а на просьбу надеть их стали грубить. При этом один из докторов не смог сесть в кресло. На место вызвали полицию, после чего врачи провели УЗИ больной и поставили ей диагноз.

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Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что один из украинских солдат погиб от потери крови из-за того, что врачи неправильно наложили жгут.