Триполи, 29 мая, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Противостоящие друг другу ливийские группировки договорились 29 мая провести парламентские и президентские выборы 10 декабря, заявил советник ливийского премьер-министра Фаиза Сераджа Тахер аль-Сонни после встречи в Париже, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Соответствующее объявление он сделал на своей странице в Twitter. Он отметил, что окончательное решение относительно «конституционной основе выборов» будет принято до 16 сентября.

В переговорах, состоявшихся во французской столице, приняли участие сам Серадж, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года Халифа Хафтар, а также главы двух парламентских ассамблей.