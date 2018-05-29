ВВС Израиля нанесли авиаудары по сектору Газа
Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщает 29 мая Haaretz.
Истребитель F-16 израильских ВВС
«Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по объектам в секторе Газа в ответ на минометный обстрел», — говорится в сообщении.
О разрушениях не сообщается.
Напомним, ранее армия Израиля сообщила о 25 ракетных пусках с территории сектора Газа, большая часть из которых была перехвачена противоракетной системой «Железный купол».
После этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны страны ответит на ракетные обстрелы с «большой силой и взыщет высокую цену с тех, кто пытается навредить государству».