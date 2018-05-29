Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поздравил Сергея Семака с назначением на пост главного тренера «Зенита», но сделал это раньше времени. Об этом сообщает «Фонтанка».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что Албин разместил на своей странице в Instagram фотографию Семака и подписал: «Ждём новых побед… Поздравляю…» Однако спустя полчаса запись была удалена.

Напомним, предыдущим тренер «Зенита» Роберто Манчини покинул клуб и возглавил сборную Италии. Семак с 2016 года является главным тренером «Уфы».