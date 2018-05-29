Тверь, 29 мая, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Более 82 тысяч тверских детей и подростков организованно отдохнут в летние месяцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания областного кабмина 29 мая. Провел заседание губернатор Игорь Руденя. В целом на организацию детского отдыха в региональном бюджете на этот год запланировано 674,6 млн рублей.

Боим (Бойм) Соломон Самсонович.Пионерский Артек. 1951

«Планируется, что летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей. Главная задача — обеспечение безопасности. Это организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что под особым контролем находится организация детских перевозок, а также — отдых детей на воде. Он напомнил также, что заниматься летним отдыхом детей имеют право только организации, внесённые в реестр министерства образования Тверской области, сам отдых должен быть организован в соответствии с установленными нормативами.

Летом этого года в Тверской области будут работать 23 загородных оздоровительных лагеря, 531 — с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных. Более 1,2 тыс. детей смогут отдохнуть и поправить здоровье в санаториях, около 6,6 тыс. детей и подростков отправятся в многодневные походы. Заниматься детьми в этот период будут в лагерях с дневным пребыванием около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях — около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

Глава региона отдельно подчеркнул, что летний отдых для детей должен быть содержательным и соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Это встречи с интересными людьми, показ классических кинофильмов, поездки по достопримечательностям региона и другие. Особое внимание будет уделено волонтёрским проектам — «Зарядка с чемпионом», «Академия леса», «Мой отчий край», «День дворового спорта», «Экологическая школа».