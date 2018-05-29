Берлин, 29 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Женщины, добровольно покинувшие Германию, чтобы примкнуть к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотят вернутся с детьми назад, сообщает Fokus.

Al Jazeera English Мусульманские женщины

Две женщины, которые сейчас находятся в городе Эль-Камышлы (Сирия), в интервью Spiegel TV заявили, что раньше жили в Мюнхене и Гамбурге. Они намерены вернуться назад.

«Я очень хочу побыстрее вернуться в Германию, где у моих детей было бы спокойное и обеспеченное существование», — сказала женщина из Мюнхена.

Обе гражданки Германии не раскаиваются в том, что примкнули к террористической группировке и время, проведенное с террористами, считают счастливым. Они утверждают, что были заняты домом и детьми, у них были любимые мужья, которые погибли при освобождении Ракки.

В федеральном управлении уголовной полиции заявили, что скептически относятся к таким просьбам и каждый подобный случай намерены рассматривать индивидуально.

Напомним, по официальным данным, с 2012 по 2017 годы воевать на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак уехали более 900 граждан Германии. В отношении подозреваемых в терроризме возбуждено порядка 760 уголовных дел.