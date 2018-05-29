Ташкент, 29 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст мужчин до 63 лет, и женщин до 58 лет, сообщает 29 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на концепцию реформирования системы государственного пенсионного обеспечения граждан.

Misanec.ru Пенсионерка

Согласно документу, пенсионный возраст будет повышаться поэтапно — каждый год на шесть месяцев, начиная с 2022 года. С 2019 года необходимый минимум трудового стажа будет увеличен до 10 лет.

Отметим, в настоящее время в Узбекистане женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Минимальный трудовой стаж, после которого назначается пенсия, составляет семь лет.

Пенсию в республике получают около 3,3 млн человек, в том числе по возрасту — 2,5 млн человек, по инвалидности — 360,3 тыс. человек, по потере кормильца — 168,5 тыс., социальные выплаты — 294,1 тыс.