Москва, 29 мая, 2018, 14:20 — ИА Регнум. При росте общего количества личного автотранспорта в Москве за последние годы почти в два с половиной раза уменьшилось число зафиксированных ДТП. Об этом сообщил 29 мая мэр столицы Сергей Собянин в ходе предпринимательского форума «Трансформация — 3. Цифровая экономика».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Количество ДТП на дорогах за эти годы уменьшилось почти в два с половиной раза. Это тысячи спасенных ваших жизней, здоровье», — цитирует слова мэра Москвы «Агентство Москва».

Также столичный градоначальник отметил, что в Москве наблюдается рост числа личных автомобилей — на сегодняшний день в Москве насчитывается 4,7 млн машин.

Напомним, в мероприятиях форума «Трансформация — 3. Цифровая экономика» принимают участие более 50 докладчиков и 15 тыс. предпринимателей. Представители разных отраслей бизнеса смогут в панельных дискуссиях пообщаться по вопросам развития в России цифровой экономики.

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