Ярославль, 29 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Подача заявок на конкурс по развозке сотрудников муниципального предприятия «Яргорэлектротранс» сопровождалась скандалом с вызовом полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кто будет развозить по домам сотрудников «ЯрГЭТ»?

Муниципальное транспортное предприятие выложило 8 мая этого года на сайт госзакупок лот на выполнение работ по развозке своих сотрудников. Цена составила 12 миллионов рублей. Крайний срок подачи заявок — 9 часов утра 29 мая. Два кандидата на выполнение этих услуг решили подать документы в последнюю минуту, поскольку не доверяли организаторам конкурса. Объяснили они это так: раньше, с их слов, претенденты сталкивались с ситуациями, когда конверты с ценой тайно вскрывались и информация о сумме доводилась до заинтересованной стороны, которая затем уменьшала свое предложение. Претенденты пришли к проходной «Яргорэлектротранса» к половине девятого и столкнулись с тем, что их не пустили внутрь.

«Я обратилась на проходную в пол девятого, попросила выдать мне пропуск, объяснила, что я иду на конкурс. На проходной мне было заявлено, что «мы никого на территорию предприятия не пускаем, потому что проходит какая-то проверка. И не пускаем, минимум, до 13 часов». Я объяснила, что не могу себе позволить такую роскошь — ждать до 13 часов, поскольку у меня время ограничено вашим же предприятием — до 9 утра. Вахтеры стали дозваниваться куда-то, но никто трубку не брал», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный бухгалтер ООО «ЯрАвтоТранс» Елена Шушарина.

После этого желающие принять участие в конкурсе стали дозваниваться по всем телефонам сотрудников предприятия — стационарным и сотовым. Но на звонки никто не отвечал. Один из потенциальных участников конкурса вызвал полицию, но даже с помощью сотрудников правоохранительных органов не удалось «взять штурмом» проходную.

«Ты приходишь на предприятие, позвони, пусть тебе закажут пропуск и тебя контролер пропускает. У нас в отделе закупок указано два телефона. Как так никто трубку не брал? У нас один товарищ пришел и умудрился принести заявку не в отдел закупок, а отдать ее в канцелярию и уйти. Возможно, телефоны могли не брать, когда проходит комиссия, а это уже после 9 утра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Как сообщил директор предприятия, на конкурс зарегистрировался только один участник.

Сегодня комиссия должна определить победителя.

Но участники, не допущенные к конкурсу, готовят заявление в прокуратуру, региональное УФАС и само предприятие, чтобы конкурс был признан незаконным.