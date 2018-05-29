Минск, 29 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия планируют обеспечить более интенсивный рост двустороннего товарооборота, а также развивать интеграционные проекты. Об этом сегодня, 29 мая, заявил журналистам глава белорусского МИДа Владимир Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеев Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Макея, переговоры «были откровенными, насыщенными и продуктивными». Повысить рост двустороннего товарооборота стороны намерены за счет уже отработанных механизмов, отметил белорусский министр.

Также он подчеркнул, что Москва и Минск подтвердили свою заинтересованность в развитии интеграционных процессов. Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Азии, отметив координацию двух стран на международном уровне. Макей заявил, что российско-белорусские отношения — это союзнические отношения. С этим утверждением согласился и Лавров.

Напомним, что в понедельник, 28 мая, в Минск с официальным визитом на несколько дней прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Этот визит — традиционная протокольная практика, в ходе которой Москва и Минск обмениваются рабочими визитами для обсуждения всего комплекса отношений между странами. Сегодня также планируется, что Лавров встретится со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.

Во вторник российский министр уже успел встретиться и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Их встреча продолжалась более часа. Лавров передал белорусскому лидеру самые теплые приветы от президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко и Лавров обсудили отношения между Россией и Белоруссией с одной стороны и Европейским союзом и НАТО — с другой. По словам российского министра, Москва и Минск придерживаются единой позиции по этому вопросу. Также он подчеркнул, что страны не ищут ни с кем конфронтации.

«Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми странами. В том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между ЕАЭС и зарубежными партнерами», — цитирует Лаврова «БелТа».

Лавров и Лукашенко обсудили и экономические проекты. Глава МИД РФ отметил, что говорил с белорусским лидером о необходимости преодоления экономических проблем, которые, безусловно, появляются в результате больших объемов связей в торговле, экономике, инвестиционной сфере и промышленности.

Стоит также отметить, что, несмотря на то, что Минск говорит о союзнических отношениях с Россией, в последние годы белорусская сторона декларирует политику «многовекторности», которая во многом оправдывается географическим положением Белоруссии. Кроме того, в последнее время официальный Минск взял активный курс на сближение с западными «партнерами», что часто происходит в ущерб интеграции с Россией.