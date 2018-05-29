Вена, 29 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Массовая миграция стала мрачной угрозой для общей европейской культуры. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль на конференции по европейским ценностям в Вене 28 мая, пишет газета Kurier.

Чарльз Фредерик Ульрих. На земле обетованной. 1884

«Мы сталкиваемся с большим числом серьезных проблем в области социальной системы, системы здравоохранения, рынка жилья, рынка труда, общественной безопасности и, в конечном счете, социального мира, — сказал Кикль. — (…) Само сострадание не может быть жизненно важным элементом в функционировании государства». Он подчеркнул, что правительство Австрии работает, чтобы изменить европейскую парадигму в сфере предоставления убежищ.

Напомним, после серии вооруженных нападений со стороны мигрантов на жителей Вены в марте этого года, в том числе представителей правопорядка, власти Австрии начали жесткую кампанию по борьбе с нелегальной миграцией.