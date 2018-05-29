Киев, 29 мая, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Украинские эксперты прогнозируют, что сегодня, 29 мая, в ходе переговоров в Киеве президент Петр Порошенко и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обязательно обсудят вопрос строительства газопровода «Северный поток-2», даже если публичных заявлений на эту тему не будет. При этом мнения экспертов разделились — одни считают, что вопрос строительства газопровода уже решен, другие верят, что у Киева остается шанс остановить реализацию проекта. Также раздаются призывы к радикальным действиям — типа полного блокирования транзита российского газа через Украину прямо сейчас, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

В частности, политический эксперт Елена Дьяченко заявила, что президенту Порошенко «поздно переубеждать» Германию в вопросе строительства «Северного потока-2».

«Сейчас вопрос строительства или не строительства не стоит. Об этом нужно было говорить 10 лет назад. На сегодняшний день это не более чем предвыборный пиар, что кто-то пытается с кем-то что-то обсуждать. И что с украинской стороной в принципе будут обсуждать вопросы строительства или не строительства «Северного потока». Мы должны правде смотреть в глаза», — призвала Дьяченко в эфире одного из телеканалов.

По её словам, строительство «Северного потока-2» стало неожиданностью только для украинской власти.

«Весь мир был несколько лет в курсе, что проект разрабатывался, финансировался. Германия и Франция — крупнейшие потребители российского газа. У них есть общие интересы с Россией. Риторика Штайнмайера и других немецких политиков кроме Меркель, обусловлена настроениями немецкого бизнеса и немецкого избирателя», — пояснила Дьяченко.

В компании «Нафтогаз Украина» считают, что Германия именно сейчас делает непростой выбор — «стать доминирующей силой в Европе ценой охлаждения отношений с США или остаться «первой среди равных», как сейчас». В частности, «Нафтогаз» на своей странице в Facebook привел главные тезисы из последнего интервью посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы.

«В чем угроза проекта? Он полностью меняет энергетическую безопасность в Восточной Европе… То есть будет два крана — один в Москве, а второй в Берлине. Всё. Через немецкую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она (Москва — ред.) будет влиять и на Восточную Европу», — отмечает Кулеба.

По его мнению, Киеву следует заключить договор о гарантированных поставках газа через Украину, если трубопровод «Северный поток-2» будет запущен.

Напомним, ранее в другом интервью Кулеба заявил, что в случае реализации проекта «Северный поток-2» Украина потеряет политический рычаг на международной арене — у Европы будет меньше интереса вмешиваться в войну с Россией.

А вот председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Украины Юрий Романюк вообще предлагает предъявить ультиматум странам Евросоюза, участвующим в финансировании и строительстве газопровода «Северный поток-2». По словам Романюка, ультиматум может быть сформулирован таким образом — «как только начинается реальная реализация проекта «Северный поток-2», Украина заблокирует весь транзит газа из России через всю свою газотранспортную систему в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО так и не смогли прийти к консенсусу по поводу будущего газопровода «Северный поток-2». Он пояснил, что у НАТО нет реальных рычагов для блокирования строительства газопровода.

«Что касается «Северного потока-2», то у союзников в НАТО есть разные взгляды на эту проблему. Некоторые выдвигают очень сильные аргументы против, тогда как другие подчеркивают, что это коммерческий проект», — сказал Столтенберг.