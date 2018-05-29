Чита, 29 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Пропавший в районе Сохондинского заповедника (Забайкальский край) вертолет Ми-2 найден в верховьях реки Ингода, сообщил 29 мая журналистам начальник пожарно-спасательной части Кыринского района Алексей Потехин.

Marzrosto.ru Ми-2

По его словам, в настоящее время члены экипажа доставлены в Кыру, состояние у них отличное, травмы отсутствуют.

Напомним, судно не вышло на связь ранним утром 29 мая. К поискам вертолета подключились вертолёт Ми-8 МЧС России, самолёты Ан-26 и Cessna.

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