Киев, 29 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Министр финансов Украины АлександрДанилюк разваливает государственную фискальную службу (ГФС) Украины, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики НинаЮжанина, сообщает 29 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По ее словам, у Данилюка несколько нарушений налогового законодательства, по которым идут судебные заседания. Так, министр получал доход в Великобритании, однако не указал это в своей декларации. Южанина отмечает, что министр не согласен с обвинениями и ведет себя так, как не должен поступать человек, отвечающий за налоговую систему. Своими действиями, уверена Южанина, Данилюк разваливает налоговую систему Украины.

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Напомним, на ГФС Украины приходится 90% поступлений в бюджет государства.