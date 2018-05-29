Дамаск, 29 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Оперативная обстановка в Сирии за минувшие сутки в целом остается практически без изменений.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции продолжают увеличивать количество местных полицейских в Африне. В штате городской полиции уже около 700 человек. Их основными задачами являются пресечение боевых столкновений между союзными исламистскими группировками и борьба с мародерством.

Провинция Латакия

Боевики 2-й Прибрежной дивизии Свободной сирийской армии пошли на нарушение перемирия на севере провинции и атаковали из ПТРК опорный пункт сирийских правительственных войск. В результате атаки они уничтожили позицию сирийского ПТРК «Фагот».

Ответ не заставил себя долго ждать — военнослужащие САР из новейшего ПТРК «Корнет-Д» уничтожили автомобиль с пятью боевиками группировки «Файлак аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турецкими военными на прошлой неделе был организован наблюдательный пункт на границе провинций Латакия и Идлиб. Сирийские военные ведут беспокоящий обстрел этой территории, чтобы вытеснить турков и развязать себе руки в борьбе с исламистскими группировками.

Турция, в свою очередь, формирует на севере Сирии коалицию из различных группировок под оперативным командованием турецких военных. В нее вошли «Файлак Аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободная армия Идлиба», «2-я Прибрежная дивизия», «Первая дивизия», «Бригада свободы», «Дарьяйская исламская бригада», «Вторая армия», «Армия Победы» и 37-й полк.

Провинция Идлиб

Сирийские артиллеристы произвели обстрел базы исламистов в приграничном с Турцией городе Бидама. После попадания одного из снарядов в склад боеприпасов раздался мощный взрыв. Данные о потерях противника пока отсутствуют.

Провинция Хасака

28 мая арабские жители Хасаки выступили против насильственной вербовки и мобилизации в Сирийские демократические силы. В ряде районов протесты перешли в вооруженные столкновения с курдскими отрядами.

Провинция Хомс

В ходе внимательного осмотра местности в так называемом «Растанском котле» сирийскими военнослужащими в районе города Аль-Ганто была обнаружена фабрика по производству минометных мин и минометов. Фабрика оснащена современными станками и оборудованием.

Провинция Дераа

В провинции неизвестными лицами совершено несколько убийств. Так, недалеко от пограничного перехода Нассин у границы с Иорданией найдены шесть трупов молодых людей, которые убиты выстрелами в голову с близкого расстояния.

Кроме этого, на юге провинции, в районе Аль-Хаваби, застрелены два боевика местной исламистской группировки.

Российские военные из Центра примирения сторон ведут переговоры с лидерами группировок в трех городах провинции. Информации о результатах пока нет.

27 мая танк, принадлежащий группировке «Аль-Буньян аль-Марсус», которая входит в Свободную сирийскую армию, произвел обстрел опорных пунктов сирийских правительственных войск в районе Сайна в южной части города Дераа. Это привело к тяжелым потерям среди сирийских военных.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли очередную атаку на позиции САР в районе города Аль-Маядин. Атака провалилась, десять террористов убито.

Сирийские демократические силы при поддержке ВВС США продолжают штурм города Хаджин. По имеющимся данным, в ходе удара воздуха ликвидирована крупная банда ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди убитых оказалось три гражданина Канады и один гражданин Австралии.