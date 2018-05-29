Путин 29 мая уделит внимание «региональным делам» — Песков
Москва, 29 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В рабочем графике российского президента на вторник присутствует региональная повестка, сообщил 29 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Президент сегодня продолжит заниматься региональными делами», — сказал представитель Кремля.
По его словам, позднее президент РФ Владимир Путин намерен составить телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем у него запланирован ряд контактов «непубличного характера».