Москва, 29 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В рабочем графике российского президента на вторник присутствует региональная повестка, сообщил 29 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент сегодня продолжит заниматься региональными делами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, позднее президент РФ Владимир Путин намерен составить телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем у него запланирован ряд контактов «непубличного характера».