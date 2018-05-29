Бишкек, 29 мая, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В столице Киргизии функционируют 729 лифтов, находящихся в муниципальной собственности, из них 85% отработали срок эксплуатации. Об этом сегодня, 29 мая, заявил директор предприятия «Бишкекгорлифт» Виктор Попов, выступая на заседании Бишкекского городского парламента.

heikografie Лифт

По его словам, нормативный срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. При этом 620 столичных лифтов его уже выработали, а потому подлежат капитально-восстановительному ремонту или модернизации.

Попов отметил, что из находящихся в муниципальном ведении лифтов 305 единиц эксплуатируются от 25 до 30 лет, 247 — от 31 года до 35 лет и еще 68 — от 36 до 45 лет.

«Доходы «Бишкекгорлифта» за 2017 год превысили 32,3 млн сомов (29,4 млн рублей), расходы — также около 32,3 млн сомов. Из них на зарплату потратили, 23,7 млн сомов (21,5 млн рублей), более 5 млн сомов (4,5 млн рублей) ушло на налоги и соцотчисления. И только 3,3 млн сомов (3 млн рублей) — на производство. Дебиторская задолженность населения на конец 2017 года составляла свыше 3,1 млн сомов (около 2,9 млн рублей)», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что муниципальное предприятия «Бишкекгорлифт» имеет в своем ведении 52 лифтовых диспетчерских. В штате предприятия числятся свыше 180 человек.

За последние три года в столице Киргизии произошло два несчастных случая, когда в результате падения лифта пострадали люди. 13 марта 2015 года в Бишкекском ЦУМе оборвался трос грузового лифта. В результате падения кабины высоты с шестого этажа погибли двое работников ремонтной службы. 30 декабря 2015 года в многоэтажке в центре Бишкека лифт упал в шахту. В результате этого пострадал 45-летний мужчина. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и тупую травму живота.