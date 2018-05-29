Москва, 29 мая, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Всего за несколько весенних месяцев, цена тонны топлива взлетела на 30−40%, став неприятной неожиданностью для российской туриндустрии, ориентированной на отечественные направления. Нужно констатировать, что столь сильный рост цен был обусловлен совпадением сразу нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Во-первых, это рост цен на нефть с марта текущего года на 20−25%. Во-вторых, ослабление российского рубля на 10−12% к американскому доллару, в-третьих, искусственное сдерживание роста цен на топливо из-за президентских выборов в этом году. Как только ограничение роста цен было снято, они в ускоренном темпе учли изменившиеся факторы», — пояснил эксперт.

Тем не менее в 2018 году круизные туроператоры вряд ли пойдут на повышение цен. Потому что больше половины туров уже продано, а также экстренное повышение цен может резко ограничить спрос на туристические путевки.

«Повышение цен, представители индустрии ожидают в 2019 году, однако точно определить на сколько, сложно. Учитывая, что потенциал роста цен на топливо в России сохраняется в среднем это 15−20% на дизель и 10−15% на бензин в течение 1−2 лет, можно ожидать увеличение цены на внутренние круизные туры в 2019 году на 20%-30% и в 2020 году на 10−15%. Так что без государственной поддержки в ближайшие годы отрасль ждет сокращение спроса и замедление темпов роста туристического рынка», — полагает Быков.

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