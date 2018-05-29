Киев, 29 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Закон «О концессии», который Верховная рада уже приняла в первом чтении, позволяет олигархам еще сильнее обогащаться, заявил депутат украинского парламента Андрей Вадатурский, сообщает 29 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Крыса. Украина

По его словам, концессии могут использоваться частными компаниями для того, чтобы выводить средства из государственных предприятий. Среди потенциальных «серых» схем: передача госпредприятия в концессию исключительно тем, кто уже ранее использовал мощности предприятия, а также превращение тендеров в формальность.

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Напомним, украинские власти намерены передать в государственно-частное партнерство федеральные дороги, вокзалы и морские порты. Это сможет привлечь в украинский бюджет до $35 млрд, уверены в правительстве.