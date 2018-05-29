Нальчик, 29 мая, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пресечен канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Факт незаконного оборота выявили сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками управления МВД по СКФО, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе ведомства.

Skfo.fsrar Образцы изъятой продукции с подпольного производства

В одном из частных домовладений по улице Балкарской в селении Урвань было обнаружено более 22 тыс. бутылок водки. По другому адресу по улице Школьной было обнаружено само производство паленой продукции. Здесь находились около двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости и большое количество стеклотары. Розлив фальсификата производился вручную. Найдены и этикетки с названиями брендов, аналогичных ранее выявленным на улице Балкарской.

Вся алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестованы, проводится расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Кабардино-Балкарии накрыли сразу три незаконных производства алкоголя. Один из цехов располагался в селении Лечинкай. Здесь было изъято более четырех тысяч бутылок водки и коньяка и около 650 литров спиртосодержащей продукции.

В городе Чегеме у жителя города Нальчика было найдено еще более 7000 бутылок и 5,6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения. Также попался на производстве левого алкоголя житель села Алтуд, у которого изъяли 1600 бутылок водки и 1500 литров спиртосодержащей жидкости, а также инструменты и оборудование для ее производства и розлива.