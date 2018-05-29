Тольятти, Самарская область, 29 мая, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о том, что набирает сотрудников в службу инжиниринга, на данный момент открыто 250 вакансий, об этом сообщил портал «Тольятти-Новости».

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Сообщается также, что завод до 2026 года планирует выпустить 12 новых моделей машин, а также провести около 11 обновлений внешности существующих автомобилей. Как сообщают в компании, будущие сотрудники могут рассчитывать на «конкурентную заработную плату» и соцпакет. Иногородним специалистам будет компенсироваться проживание.

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Напомним, ранее АвтоВАЗ зарегистрировал название LADA Vesta Sport, что, по мнению многих экспертов, говорит о том, что вскоре может пройти презентация данного спортивного авто.