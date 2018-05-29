Ташкент, 29 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Предельная концентрация пыли во время соляной бури в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана превысила норму в шесть раз, сообщает 29 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Центр гидрометеорологической службы при МЧС республики.

Commons.wikimedia.org Пыльная буря

По данным ведомства, скорость ветра во время пыльной бури достигала 27 м/с. В результате непогоды в воздух было поднято большое количество пыли со дна высохшего Аральского моря, что связано с продолжительной засушливой погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 мая на западе Узбекистана и севере Туркмении поднялась сильная пыльная буря, которая принесла в Каракалпакстан соль из пустыни, образовавшейся на месте высохшего Аральского моря.