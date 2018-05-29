Душанбе, 29 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Российские и таджикские предприниматели договорились о поставках российских тракторов и сельхозтехники в Таджикистан, сообщает сегодня, 29 мая, «Спутник Таджикистан».

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Соглашение было подписано в рамках шестой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана директором российского предприятия «Трактор» Владимир Андрющенко и коммерческий директор таджикского предприятия Сароба Мухамади Муминов.

Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, что в конференции в Душанбе принимают участие более 300 гостей. Планируется обсуждение развития взаимодействия в таких сферах, как сельское хозяйство, трудовая миграция, транспортная инфраструктура, промышленность, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям конференции приветствие. Глава государства отметил, что российско-таджикистанские отношения развиваются динамично, и важное место в них занимают межрегиональные связи.

«Дискуссии на конференции позволят обменяться ценным опытом, наметить новые направления сотрудничества России и Таджикистана», — говорится в послании Владимира Путина.