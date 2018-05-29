Москва, 29 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по «делу Трампа» — так называемому вмешательству России в американские выборы — когда-нибудь закончится, заявил 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Протопопов. Старуха со ступой (фрагмент). 1878

«Есть надежда, что оно (расследование) когда-то завершится. По-русски это называется «толочь воду в ступе», — заявил Песков журналистам.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер проводит расследование о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США, а также пытается доказать связи Дональда Трампа с Россией.

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