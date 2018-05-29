Киев, 29 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. На Украине обсуждают материал газеты The Washington Times, в котором утверждается, что новый проект скандального финансиста Джорджа Сороса и его украинского партнера, бизнесмена Виктора Пинчука — избрание на пост президента Украины в 2019 г. популярного певца Святослава Вакарчука.

Twin-loc.fr Мыльный пузырь

В частности, профессор Института журналистики Украины Никита Василенко отметил, что газета могла опубликовать фейк.

«К Соросу неоднозначное отношение. 25−30 лет назад я бы его осуждал. Сейчас я его не осуждаю. Сорос исходит из своих меркантильных интересов. К тому же не забывайте, у «Вашингтон таймс» есть свои собственники. Они тоже отстаивают свою точку зрения, и не всегда печатные СМИ пишут правду. Я сам издатель, я вам это точно гарантирую… Уверен, фонд Сороса (фонд «Возрождение» — ред.) руководствуется славянской поговоркой «Не клади яйца в одну корзину». Он (фонд — ред.) будет поддерживать и других кандидатов», — сказал Василенко 28 мая в эфире канала «112 Украина».

Вместе с тем, по его словам, чтобы стать успешным политиком, не обязательно строить политическую карьеру.

«Что касается господина Вакарчука… Он, во всяком случае, не помогает строить Крымский мост, не играет на руку МВФ, он не замешан в политических скандалах. Могу привести пример Рональда Рейгана, который никогда не был хорошим актером. А Вакарчук хороший певец. Он творческий человек, он может как-то по-другому отнестись к происходящим пертурбациям… А Богдан Хмельницкий (гетман Украины — ред.) — что был в свое время политическим лидером? Он был обычным полковником, хозяином на хуторе на Субботине», — напомнил Василенко.

По его словам, украинские политики в целом не работают с украинской молодежью.

«Молодежь голосовать не будет, но, чтобы никто не сомневался, следующие выборы будут очень напряженные. Не хочу быть Кассандрой, она закончила плохо, но борьба будет ужасной. Дойдет ли она до крови… Но если пойдет (в президенты Украины — ред.) Вакарчук и скажет: «Голосуйте за меня» — молодежь пойдет за него голосовать», — прогнозирует Василенко.

По мнению политолога Виктора Небоженко, сейчас украинские олигархи впервые сами не знают, что хотят в контексте выборов, и явно запутались.

«Единого кандидата на президентские выборы впервые за двадцать лет у них нет. Но и Порошенко они тоже терпеть не могут. Приходится, с одной стороны, «раскладывать яйца в разные корзины», с другой — превращать президентские выборы в сплошной базар или полит-шоу. Для этого приходится искать экзополитиков — всяких оригиналов, чудиков, артистов, либо марионеток и наивных политиков, за спинами которых можно спрятаться», — анализирует эксперт.

Поэтому, подчеркивает Небоженко, олигархи-кукловоды и активно ищут успешных артистов, спортсменов, писателей и просто анонимных «новых лидеров», чья наивность соревнуется с их непрофессионализмом.

«Чем меньше серьезных политиков на выборах, тем проще манипулировать избирателями. Им приходится выбирать среди «пустышек», политиков-однодневок, а не политических лидеров. По мнению украинского олигархата, к президентским выборам каждый участник избирательной кампании должен получить свою художественную копию-карикатуру или кого-то троллить», — резюмировал эксперт.

Ранее украинский политолог Николай Спиридонов отмечал, что сейчас стало очень модно сравнивать Вакарчука с Рейганом, но в реальности такое сравнение не выдерживает критики, достаточно проанализировать их открытые биографии.

«До того, как стать президентом, Рональд Рейган 8 лет (1967−1975) был губернатором Калифорнии. Ещё раньше, в 40-е годы, он входил в совет директоров гильдии киноактёров (это своеобразный актёрский профсоюз). В 50-е Рейган был видным представителем демократической партии и принимал участие в избирательных кампаниях 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. А какой политический и управленческий бэкграунд у Святослава Вакарчука, кроме года бесцветной работы в Верховной раде с добровольным сложением полномочий?», — задавался вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское частное издание The Washington Times сообщило, что международный фонд Сороса «Возрождение» оказывает поддержку украинскому певцу Святославу Вакарчуку. В качестве доказательств газета приводит многочисленные фотосвидетельства дружеских встреч в Давосе.

Ранее разными социологическими службами были обнародованы президентские рейтинги состоянием на весну-2018. Рейтинг Вакарчука составляет около 5%, а топ-политиков, которые будут претендовать на пост президента Украины — порядка 7−10%.

23 мая известный украинский певец и композитор Иво Бобул также заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году, и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.