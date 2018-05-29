Жириновский предложил дать улицам Москвы имена Деникина и Колчака
Москва, 29 мая, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на увековечивании в названии улиц некоторых военноначальников белой армии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Жириновский
«Вполне уместно назвать улицы, например, в Новой Москве в честь Деникина, Юденича, Колчака, и тем самым отдать должное русским воинам, сражавшимся за свою родину», — заявил Жириновский.
По его мнению, нельзя делить великую историю России до революции 1917 года и после.
«У нас много героев, которые защищали целостность России, её традиции на протяжении многих веков», — считает депутат Госдумы.