Москва, 29 мая, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на увековечивании в названии улиц некоторых военноначальников белой армии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Вполне уместно назвать улицы, например, в Новой Москве в честь Деникина, Юденича, Колчака, и тем самым отдать должное русским воинам, сражавшимся за свою родину», — заявил Жириновский.

По его мнению, нельзя делить великую историю России до революции 1917 года и после.

«У нас много героев, которые защищали целостность России, её традиции на протяжении многих веков», — считает депутат Госдумы.