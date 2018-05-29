Москва, 29 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО назначен заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов курировал в правительстве ЯНАО в качестве заместителя губернатора ключевое экономическое направление с января 2016 года. До этого был помощником губернатора ЯНАО и отвечал за работу с иностранными инвесторами, подготовку участия главы региона в экономических форумах и совещаниях у федеральных министров. Является самым молодым управленцем в региональном правительстве.

Временно исполняющему обязанности губернатора ЯНАО 30 лет. Родился 17 февраля 1988 года. С рождения живет и работает на Ямале. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «магистр экономики» и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Работал до 2010 года в «Запсибкомбанке». Получил степень МВА в Сингапурском университете управления.

Отметим, что отец нового врио губернатора ЯНАО Андрей Артюхов является вице-спикером Тюменской областной думы и возглавляет в региональном парламенте фракцию «Единой России». Ранее, до 2000 года, Андрей Артюхов возглавлял думу Ямало-Ненецкого округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ушёл на повышение. 18 мая он был назначен министром природных ресурсов России.