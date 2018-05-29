Москва, 29 мая, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области будет глава администрации Тюмени Александр Моор. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Александром Моором

Указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая губернатор региона Владимир Якушев был назначен министром строительства России. Он возглавлял Тюменскую область с 2005 года.

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в посёлке Березняки Тюменского района Тюменской области. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит с присвоением квалификации — экономист.

С июля 2001 по июль 2003 года был заместителем директора департамента экономики администрации Тюменской области. В июне 2005-го назначен заместителем директора департамента имущественных отношений, директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени, а 26 декабря 2005 года стал заместителем губернатора Тюменской области.

В феврале 2011 года он был назначен первым заместителем главы администрации Тюмени. А 25 февраля того же года дума Тюмени единогласно назначила его на пост сити-менеджера.

Александр Моор женат и имеет четверых детей.