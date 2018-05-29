Киев, 29 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Украина заняла 13-е место в рейтинге мировых производителей стали, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), сообщает 29 мая УНИАН.

Генри Робинсон. Гальванизация трупа. 1836

Согласно сообщению, в апреле 2018 года производство стали на Украине по сравнению с апрелем 2017 года выросло на 6% до 1,7 млн т. Однако за первые четыре месяца 2018 года производство стали уменьшилось на 0,2%. В рейтинге WSA первое место занял Китай, второе — Япония, третье — Индия. США оказались на четвертом месте, Россия — на пятом, а Украина поднялась на один пункт.

Читайте также: В 2017 году украинские металлурги произвели меньше всего стали за 25 лет

Напомним, в 2017 году Украина произвела меньше всего стали за последние 25 лет.