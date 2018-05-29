Италия, 29 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Учёные из итальянской лаборатории Гран-Сассо пришли к выводу, что не существует лёгких форм темной материи, однако получили намёки на существование тяжелых частиц этой субстанции. Об этом сообщается на портале Interactions.

Микалоюс Чюрлёнис. Спокойствие. 1905

Отмечается, что с помощью детектора XENON1T учёные смогли исключить возможность существования лёгких частиц с массами от 6 до 30 ГэВ, а также практически свести на нет шансы на обнаружение частиц массой до 200 ГэВ.

При этом, по словам исследователей, данные говорят о том, что частицы темной материи имеют гораздо более высокую массу, чем ранее предполагалось.