Вена, 29 мая, 2018, 13:29 — ИА Регнум. 29 мая в центре австрийской столицы Вены произошла стрельба, жертвами которой стали мужчина и женщина, пишет газета Kronen Zeitung.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Свидетели вызвали полицию в 10:20 по местному времени на Риносльгассе. По их словам, мужчина убил женщину, после чего совершил самоубийство.

Прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть обоих. Криминалисты оцепили улицу для проведения следственно-оперативных действий.