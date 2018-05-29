Москва, 29 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В России очень много людей уходят из жизни из-за отсутствия оперативной помощи, считает президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 29 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы российского Минздрава по повышению продолжительности жизни.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Надо понимать, что продолжительность жизни — это вопрос, касающийся не только людей пенсионного и предпенсионного возраста, — пояснил Абзалов. — Если вы внимательно посмотрите заявление госпожи Вероники Скворцовой, более 60% всех мер относятся не к этому возрасту. У нас продолжительность жизни сокращается не из-за того, что пенсионеры недолго живут. У нас очень большая детская смертность, с которой надо бороться. Много проблем с ДТП и алкоголизмом. Смертность на селе в два раза выше, чем смертность в городской среде. Много людей мы теряем и из-за отсутствия оперативной помощи. Проблема в том, что очень много вопросов находятся не в сфере медицины».

Напомним, по мнению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, одним из способов повышения продолжительности жизни в стране могла бы стать пропаганда культуры здоровья, которая должна «прививаться в детском саду, в колледжах и университетах».

Кроме того, по мнению министра, в стране также нужно повысить качество медицинской помощи, а также её доступность для заболевших людей.

Отметим также, что, согласно указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», правительство России должно до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), а также устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции.