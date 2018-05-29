Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга обещают усилить контроль над пешеходным Яхтенным мостом после того, как горожане заметили на нем кортеж из трех представительских автомобилей, не имевших никакого отношения к спецавтотранспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхтенный мост

Напомним, Яхтенный мост был открыт для пешеходов и велосипедистов 27 мая 2017 года. Он связал Приморский район с Крестовским островом в районе стадиона «Санкт-Петербург». По мосту можно пешком прийти на стадион во время футбольных матчей. На мосту создана возможность для движения специального автотранспорта оперативных служб, но доступ иному транспорту преграждают автоматизированные шлагбаумы и барьеры.

Как сообщили петербургские СМИ, 28 мая три автомобиля — mercedes, audi и nissan, не имеющие опознавательных знаков специального автотранспорта, с помощью брелка, находившегося у одного из пассажиров, опустили заградительные барьеры и проехали по мосту с Приморской части до Крестовского острова. По имеющимся данным, машины принадлежат петербургским бизнесменам.

Реагируя на это, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин распорядился усилить контроль за соблюдением режимности проезда автотранспорта по Яхтенному мосту, сообщили 29 мая в аппарате чиновника.

Албин поручил СПб ГБУ «Мостотрест» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» провести служебную проверку обстоятельств инцидента и инвентаризацию ключей от заградительных механизмов. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры поручено усилить контроль за соблюдением установленных ограничений и утвердить регламент допуска спецтранспорта на мост по пропускам установленного образца.

Мост в створе Яхтенной улицы, является самой высокой и самой протяженной пешеходной мостовой переправой Петербурга. Его длина — 940 метров, ширина — 17 м, судоходный габарит — 16×60 м. Объект построен в рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018. Он обошелся в 2 млрд рублей.

После открытия второй год подряд Яхтенный мост включают в маршрут ежегодного Большого велопарада.