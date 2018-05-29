Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Крыловский центр начал испытания системы электродвижения универсального атомного ледокола ЛК-60. Тесты позволят ускорить реализацию проекта и передачу нового судна заказчику.

RIA Novosti archive / Vadim Zhernov Атомный ледокол

Система электродвижения была произведена на базе филиала Крыловского научного центра — Центрального НИИ судовой электротехники и технологии («ЦНИИ СЭТ»).

За несколько дней до начала испытаний на электротехнический стенд ФГУП «Крыловского научного центра» был доставлен гребной электродвигатель гигантских размеров, весом более 300 тонн и мощностью 20 мегаватт. Как сообщает пресс-служба научного центра, для России это первые испытания столь мощных судовых электротехнических комплексов на наземном стенде.

Комплекс испытаний займет несколько месяцев. В процессе будет проведена отладка программной составляющей электротехнического комплекса в режимах, максимально приближенных к эксплуатационным.

Отмечается, что испытания существенно сократят время пуско-наладочных работ на самом ледоколе и приблизят его ввод в строй и передачу заказчику — ФГУП «Атомфлот». Представители предприятия посетили Крыловский научный центр в начале испытаний электродвигателя.

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Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) выполняет контракт с ФГУП «Атомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — крупнейшая комплексная научная организация России по кораблестроению, судостроению и морской технике, обеспечивающая проектирование и строительство военно-морского и гражданского флота России и морских сооружений для разведки и добычи полезных ископаемых на морском шельфе. Центр осуществляет научно-техническую деятельность в области гидродинамики, энергетики, акустики, в сфере проектирования кораблей и судов.