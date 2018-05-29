Ставрополь, 29 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Решением арбитражных судов ряду компаний Ставропольского края запрещено использовать название «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4» при выпуске минеральной воды. Информацию об этом 29 мая распространило АО «Кавминкурортресурсы».

Boostrzn Ессентуки №4

Решением суда, сообщает компания, контрафактным признан товар, содержащий на этикетках информацию, что минеральная вода «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4» добывается из скважин № 47, 49 Нагутского месторождения.

Нарушение, по данным «КМКР», было выявлено в деятельности двух компаний. В суд АО «Кавминкурортресурсы» направило иск после того, как в продаже появилась минеральная вода с названием «Ессентуки № 4». В итоге суд признал воду, добытую из скважины № 49 Нагутского, а не Ессентукского, контрафактной, компании запрещено использовать название «Ессентуки № 4» на этикетках и упаковках минеральной воды.